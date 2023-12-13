В филиале НИУ "МЭИ" открыли первое в Смоленской области отделение авиационной техники

В состав отделения в качестве воздушных судов-тренажеров вошли базовый самолет Су-27 и вертолет Ми-8, сообщили в вузе

СМОЛЕНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Первое отделение авиационной техники и аппаратуры открыли в Смоленской области на кафедре Военно-воздушных сил военного учебного центра (ВВС ВУЦ) при Национальном исследовательском институте (НИУ) "МЭИ". Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Губернатор Смоленской области Василий Анохин и ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев 13 декабря открыли первое отделение авиационной техники и аппаратуры кафедры ВВС ВУЦ при НИУ "МЭИ" в городе Смоленске. В состав отделения в качестве воздушных судов-тренажеров вошли базовый самолет Су-27 и вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.

В свою очередь Рогалев отметил, что на сегодняшний день филиал НИУ "МЭИ" является единственным университетом в Смоленске и области, где осуществляется военная подготовка.

"У наших студентов появилась отличная возможность применения полученных знаний на практике. Сейчас на кафедре проходит подготовка офицеров запаса в интересах Воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации по трем военно-учетным специальностям", - пояснил Рогалев, его слова приводятся в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, кафедра ВВС ВУЦ при НИУ "МЭИ" в городе Смоленске была открыта в 2022 году решением Минобороны России для подготовки квалифицированного кадрового резерва. Сегодня на кафедре обучается более 200 юношей и девушек, осваивая инженерно-авиационные военно-учетные специальности.