В ГД внесли законопроект, разрешающий делать аборты только в государственных клиниках

По словам авторов инициативы, в частных клиниках "отсутствует строгий контроль за соблюдением порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", а также не соблюдается "неделя тишины", не проводится консультирование женщины психологом, юристом"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, позволяющий проводить искусственное прерывание беременности только в государственных и муниципальных медицинских организациях. Документ размещен в думской электронной базе.

Соответствующее нововведение предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Так, новая норма исключит частные клиники из числа организаций, которые имеют право проводить аборты. На текущий день в законодательстве отсутствует такая федеральная норма, таким образом, аборт можно проводить как в государственных, так и в частных клиниках, если иное не определил регион.

По словам авторов законопроекта, в частных клиниках "отсутствует строгий контроль за соблюдением порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", а также не соблюдается "неделя тишины", не проводится консультирование женщины психологом, юристом" и так далее. Разработчики убеждены, что "увеличение рождаемости в стране возможно в том числе за счет уменьшения количества случаев искусственного прерывания беременности по желанию женщины и, как следствие, снижения количества осложнений во время процесса прерывания беременности и сохранения репродуктивной функции женщины".