В Испании отметили рост числа проживающих в стране россиян на 17% в 2022 году

Согласно данным национального института статистики королевства, украинская диаспора насчитывала на начало 2023 года более 193 тыс. человек, отмечается рост на 76%

МАДРИД, 13 декабря. /ТАСС/. Почти 94,5 тыс. граждан России проживало в Испании по состоянию на начало 2023 года. Об этом свидетельствуют данные национального института статистики королевства.

По его информации, на 1 января 2022 года в Испании насчитывалось 80,7 тыс. россиян. Таким образом, за год этот показатель вырос на 17%.

Отмечается, что на протяжении 2022 года в королевстве заметнее всего выросло число прибывших из Венесуэлы, Колумбии и с Украины. Так, украинская диаспора насчитывала на начало этого года более 193 тыс. человек по сравнению со 109,8 тыс. годом ранее (рост на 76%).

В целом численность населения Испании на 1 января 2023 года составила более 48 млн человек, что почти на 600 тыс. больше показателя 2022 года. Примерно 13% жителей королевства составляли иностранцы.