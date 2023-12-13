В Ленобласти открыли межрегиональный велосипедно-пешеходный маршрут

Его протяженность составляет 45 км

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Межрегиональный велосипедно-пешеходный экологический маршрут "Шесть озер" открыли в Ленинградской области. Протяженность составляет 45 км, сообщила пресс-служба администрации области.

"Новый экомаршрут "Шесть озер", который открывается сегодня, уникален в своем роде. Он свяжет два региона, Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Общая протяженность экотропы "Шесть озер" составляет около 45 км. <...> Годится и для пеших походов, и для велосипедных. Зимой здесь можно ходить на лыжах", - рассказали в пресс-службе.

Маршрут проходит через несколько особо охраняемых природных территорий - заказники "Озеро Щучье", памятник природы "Комаровский берег" в Петербурге и заказник "Болото Ламмин-Суо" в Ленинградской области. На экомаршруте расположены озера Щучье, Дружинное, Большое и Малое Симагинские, озеро Длинное, Черные озера. Установлены указатели, места для отдыха, информационно-просветительские стенды с информацией о природе Карельского перешейка.

Отмечается, что маршрут интересен разнообразием: туристов ждут дикие условия, таежный лес, ягодные поляны, ручьи. При этом, там можно переночевать на базах отдыха, пообедать в ресторане, зайти в веревочный парк, историко-этнографический музей-заповедник Ялкала в поселке Ильичево Выборгского района.

Новый экомаршрут является частью приоритетного регионального проекта "Тропа 47". Это сеть туристических маршрутов по особо охраняемым природным территориям. Экотропы промаркированы, обустроены местами для отдыха, настилами, снабжены информационными стендами. "Шесть озер" - 46-й по счету маршрут, всего их будет 48.