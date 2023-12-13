Мэр Каспийска сообщил о планах по строительству в городе двух школ и одного детсада

Их планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2024 года

МАХАЧКАЛА, 13 декабря. /ТАСС/. Власти дагестанского Каспийска до конца 2024 года планируют строительство двух школ и одного детского сада. Об этом в прямом эфире ЦУР Дагестана сообщил мэр города Борис Гонцов.

"Если говорить про строительство, то в рамках нацпроекта "Образование" в Каспийске ведется строительство двух школ на 1 224 мест по ул. Кизилюртовской и на 300 мест по ул. Назарова. Детсад по ул. Кизилюртовской будет рассчитан на 200 мест. Глава Дагестана поставил перед нами задачу ввести их в эксплуатацию к 1 сентября 2024 года", - сказал Гонцов.

По его словам, строительство детского сада ведется за счет внебюджетных средств. "В прошлом году в рамках нацпроекта "Демография" введены в эксплуатацию три детских сада", - добавил он.