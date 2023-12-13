В Подмосковье возобновили регистрацию машин и выдачу прав после технического сбоя

Оказание этих услуг приостановлено в связи с техническим сбоем

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Регистрация машин и выдача водительских удостоверений в Подмосковье полностью возобновлены после технического сбоя, неполадки устранены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В настоящее время оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции во всех подразделениях Московской области возобновлено в полном объеме, - сказали в пресс-службе. - Технические неполадки устранены".

Днем сообщалось, что оказание этих услуг приостановлено в связи с техническим сбоем. Накануне аналогичный сбой происходил в Москве. Как пояснили ТАСС в правоохранительных органах, технический сбой в работе информационных ресурсов по линии Госавтоинспекции произошел из-за перехода на новую систему, который стартовал в начале декабря.