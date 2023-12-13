В Ленобласти представили новый туристический маршрут по Приневским святыням

Проект ориентирован на туристов, которые могут ознакомиться с маршрутом самостоятельно, а также на турагентства, способные адаптировать его под их существующие программы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Новый туристический маршрут по старинным и современным православным достопримечательностям северо-востока Ленинградской области разработан для туристов и паломников при поддержке областного правительства. Ключевые точки маршрута представили журналистам его авторы из культурного центра "Национальная гуманитарная инициатива" и редакции журнала "Русский паломник", передает корреспондент ТАСС.

"Маршрут разрабатывается для широкого круга туристов, которые интересуются историей и культурой, связанными с православными святынями Ленинградской области. Большинство туристических маршрутов сконцентрированы вокруг крупных мегаполисов, но данный проект хочет показать, что есть альтернативные маршруты, есть досточтимые святыни, и есть возможность ознакомиться не только с историческими культурными доминантами, но и современными точками притяжения", - сообщила ТАСС участник разработки маршрута, член редколлегии журнала "Русский паломник" Нина Ладыгина-Глазунова.

В предложенный организаторами маршрут включены восемь православных памятников: церковь Феодора Стратилата в Кисельне, церковь Троицы Живоначальной в Иссаде, собор Рождества Богородицы в Новой Ладоге, церковь Успения Пресвятой Богородицы в Сясьстрое, церковь Александра Свирского в Паше, церковь Николая Чудотворца в Доможирово, церковь Николая Чудотворца в Лодейном Поле и Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь.

Проект ориентирован на туристов, которые могут ознакомиться с маршрутом самостоятельно, а также на туристические агентства, которые могут адаптировать этот маршрут под их существующие программы.

"Проект сопровождает выпуск тематических журналов, где можно по QR-кодам получить информацию по каждой точке. Также предполагаются навигационные гайды, которыми можно воспользоваться в самостоятельной поездке, скачав на мобильный телефон", - уточнила Ладыгина-Глазунова.

В дальнейшем, по ее словам, планируется расширять проект на другие районы Ленинградской области, а также на Архангельскую область.