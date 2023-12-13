Мишустин принял участие в акции "Елка желаний"

Премьер-министру РФ выпало исполнить желания шестилетнего Макара из Костромской области, мечтающего о детской железной дороге, восьмилетней Снежаны из Астрахани, которая хочет побывать на кондитерской фабрике, и девятилетней Ирины из Перми, мечтающей о гитаре

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".

Глава кабмина снял с елки, установленной в Доме правительства, три открытки, на которых дети записали свои желания. Премьеру выпало исполнить желания шестилетнего Макара из Костромской области, мечтающего о детской железной дороге, восьмилетней Снежаны из Астрахани, которая хочет побывать на кондитерской фабрике, и девятилетней Ирины из Перми, мечтающей о гитаре.

Мишустин пообещал ребятам исполнить их желания. "Ребята, мы скоро встретимся. С наступающим Новым годом!" - добавил он.

Глава кабмина поможет исполнить мечту о посещении кондитерской фабрики уже не в первый раз. Два года назад, участвуя в акции, он снял с елки открытку, в которой пятилетний Миша Спиридонов из Орловской области просил об исполнении точно такого же желания. Мишустин тогда пообещал ребенку, что его мечта будет исполнена, и сдержал свое слово. Спустя несколько дней, в канун Нового года, они с Мишей отправились на фабрику "Красный Октябрь", где вместе осмотрели шоколадные экспонаты в ее музее и даже попробовали изготовить конфеты самостоятельно.

Сейчас, читая открытку Снежаны, премьер вспомнил об этой предновогодней экскурсии. "Снежана, я несколько лет назад был на кондитерской фабрике. Помню мальчика Мишу, с которым мы вместе ее посещали. Там очень интересно, с удовольствием попробую это организовать для тебя", - сказал он.

Акция "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Он помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.