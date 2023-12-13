Профсоюзы в Финляндии 14 декабря выведут на забастовку 100 тыс. человек

В частности, почти во всех крупных городах, включая столичный регион, не будет ходить общественный транспорт, остановятся порты, почта, логистические центры и другие предприятия

СТОКГОЛЬМ, 13 декабря. /ТАСС/. Центральная конфедерация финских профсоюзов SAK проведет в четверг, 14 декабря, массовые забастовки. Об этом сообщается на сайте организации.

"Запланированные на четверг политические забастовки состоятся", - информировала SAK. Ожидается участие примерно 100 тыс. человек, уточняет телерадиоканал Yle.

Стачки на одни сутки затронут самые разные города Финляндии. В частности, почти во всех крупных городах, включая столичный регион, не будет ходить общественный транспорт, остановятся порты, почта, логистические центры и другие предприятия.

Входящие в SAK профсоюзы выступают за переговоры с правительством о его программе, в которой намечены изменения регулирования трудовой жизни в стране.

Новый кабинет премьер-министра Петтери Орпо, начавший работу в конце июня 2023 года, поставил целью сделать трудовой рынок Финляндии более конкурентоспособным. Это подразумевает, что до 2027 года, в частности, будут приняты законы, уменьшающие роль профсоюзов в стране.