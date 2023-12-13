В ЛНР аккредитацию СМИ на выборах будет проводить избирком

Зампредседателя ведомства Марианна Сумская уточнила, что в ближайшее время примут порядок этой процедуры

ЛУГАНСК, 13 декабря, /ТАСС/. Аккредитацию представителей средств массовой информации на выборах президента России в Луганской Народной Республике (ЛНР) будет проводить региональная избирательная комиссия, сообщила корреспонденту ТАСС зампредседателя ведомства Марианна Сумская.

"На выборах президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года, аккредитацию средств массовой информации в Луганской Народной Республике будет осуществлять избирательная комиссия ЛНР", - сказала она.

Сумская уточнила, что в ближайшее время избирком республики примет порядок аккредитации СМИ.

Совет Федерации 7 декабря назначил выборы президента на 17 марта. Избирательные комиссии новых регионов также наделили правом самостоятельно определять перечень документов, которые избиратели смогут предъявлять вместо паспорта. В новых регионах предусмотрена возможность сокращения времени голосования и иные меры безопасности.