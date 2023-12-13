В Подмосковье пройдет акция "Ель домой - всей семьей!" с 16 по 31 декабря

Жители региона смогут срубить деревья в двух лесных питомниках

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Акцию "Ель домой - всей семьей!" проведут в Подмосковье с 16 по 31 декабря, жители смогут срубить деревья в двух лесных питомниках. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

"Акцию "Ель домой - всей семьей!" в подмосковных лесных питомниках, в которых специально подготовлены новогодние плантации, мы проводим в пятый раз. Помимо радости от приобретения елочки к Новому году, мероприятие является эффективной профилактикой незаконной рубки лесных насаждений", - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Отмечается, что с 16 по 31 декабря любой желающий сможет самостоятельно срубить елочку в двух лесных питомниках Комитета лесного хозяйства Московской области: в Дмитровском и Сергиево-Посадском.

Так, срубить ель до метра можно за - 480 рублей, до 1,5 м - 660 рублей, а чтобы забрать двухметровую ель, нужно будет заплатить порядка 1 440 рублей. Перед тем, как приехать в питомник, необходимо связаться со специалистом и согласовать время отпуска растений, а также уточнить наличие елки необходимого размера. Второй способ приобрести ель, пихту или сосну к Новому году, более удобный и урбанизированный - новогоднее дерево можно купить на елочных базарах.

"Вчера мы торжественно открыли первый елочный базар на территории Московской области. Всего в регионе будут работать более 250 точек продажи хвойных деревьев в 45 городских округах. На елочных базарах будут представлены отечественные ели и сосны из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей. Ознакомиться с местами реализации новогодних красавиц можно на интерактивной карте и на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области", - уточнил Мурашов.