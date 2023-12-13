Кадыров заявил, что его сын "счел бы за честь" наказание за избиение Журавеля

Глава Чеченской Республики отметил, что Адам Кадыров поступил правильно

ГРОЗНЫЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам "счел бы за честь" наказание за избиение Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана у мечети в Волгограде.

"Я считаю, что Адам Кадыров поступил правильно. Я изначально думал, что его накажут. Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело. Мол, будет шесть - восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтет это наказание за честь. А за что его наказывать? За то, что он бил человека, который сжег Коран?" - сказал Кадыров, отвечая в ходе прямой линии с жителями региона на вопрос о наказании Адама Кадырова за избиение Журавеля.

Глава Чечни отметил, что сейчас видит комментарии в соцсетях, в которых возмущаются по поводу награждения его сына. "В свои годы он проявил героизм, я считаю. Адама наградили разными наградами. Я благодарен им [наградившим] за то, что они так болеют за свою религию и за свое государство. Собака лает, караван идет", - заключил глава Чечни.

С конца октября 16-летнему Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, вручили ордена "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "За заслуги перед Уммой" и "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За служение религии Ислам" I степени, а также вторую по значимости награду в Татарстане - орден "Дуслык". 5 ноября стало известно, что юноша назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, а 29 ноября - куратором батальона имени шейха Мансура.

О прощении Журавеля

Кадыров также заявил, что готов простить Журавеля, если тот искренне примет ислам.

"Он говорил, что хочет принять ислам и извинялся. Конечно, все может быть, он может стать самым лучшим мусульманином, даже лучше, чем мы. На все воля Всевышнего, если он искренне примет ислам, то мы это приветствуем. Если человек извинился и стал на правильный путь, то мы готовы простить его чисто по-свойски", - сказал Кадыров, отметив, однако, что не видел искренности в глазах Журавеля.

"Когда я с ним разговаривал, по его же просьбе, я не видел искренности. У него шайтанский взгляд, даже смотреть в глаза ему было неприятно", - добавил глава республики.

Ранее Кадыров признал, что его сын Адам избил обвиняемого в сожжении Корана Журавеля, и назвал его поступок правильным.

Журавеля обвиняют по двум статьям УК РФ: об оскорблении чувств верующих, совершенном в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов, а также о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Он был задержан в мае в Волгограде. В ходе допроса молодой человек признался, что совершил преступление за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело было передано для расследования в следственное управление СК РФ по Чеченской Республике. Позже его доставили в СИЗО Грозного.