"Круг добра" сможет формировать резерв лекарств, необходимых для своих подопечных

По данным Минздрава, "таким образом, фонд станет еще более эффективным инструментом для сохранения жизни и здоровья детей с тяжелыми заболеваниями"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минздрав России предложил наделить фонд "Круг добра" правом формирования в регионах или на базе федеральных учреждений резерва лекарств, необходимого для лечения своих пациентов. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Новый механизм позволит в случае необходимости обеспечивать лечением пациентов с заболеваниями, входящими в перечень фонда "Круг добра" и находящимися в жизнеугрожающем состоянии, уже в течение считанных дней с момента постановки диагноза и направления соответствующей заявки. Таким образом, фонд станет еще более эффективным инструментом для сохранения жизни и здоровья детей с тяжелыми заболеваниями", - пояснили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

Фонд "Круг добра" создан в 2021 году по инициативе президента России для поддержки детей с жизнеугрожающими заболеваниями через дополнительные механизмы организации и финансирования медицинской помощи. Бюджет фонда формируется из разницы между обычной (13%) и повышенной (15%) ставкой налога на доходы физических лиц, по которой облагаются доходы граждан, превышающие 5 млн рублей в год. За счет этих средств обеспечивается оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медизделий и технических средств реабилитации.