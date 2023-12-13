Восьмитомный труд "Ислам в Российской Федерации" выйдет в 2024 году

В нем будут представлены самые последние научные данные, сообщил первый зампредседателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Многотомный энциклопедический словарь "Ислам в Российской Федерации" будет переработан. В 2024 году на его основе появится новый восьмитомник с аналогичным названием, в котором будут представлены самые последние научные данные, сообщил ТАСС на полях XIX Международного мусульманского форума первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, ректор Московского исламского института (МИИ) Дамир Мухетдинов.

Серия энциклопедических словарей под общим названием "Ислам в Российской Федерации" направлена на изучение проблем появления, становления и развития ислама в России. Выпуск 11-томника был начат в 2004 году, а в 2023 году, по словам Мухетдинова, его издание было завершено, вышли последние тома серии: "Ислам в Сибири и на Дальнем Востоке" и "Ислам на Северном Кавказе".

"Сейчас также идет работа по подготовке сводного восьмитомника, потому что ряд статей, которые начинали готовиться в 2004 году, уже устарели, наука не стоит на месте, произошли новые открытия. Все учитывается, данные обновляются, и готовится сводный восьмитомник к 2024 году. Причем самих томов энциклопедии будет семь, а восьмой - это, так сказать, рабочий том с указателями и иной информацией, которая позволит пользоваться этими семью томами", - рассказал Мухетдинов.

По его словам, научный труд готовят Московский и Нижегородский исламские институты совместно с ведущими светскими вузами, институтами востоковедения и академическими структурами. "Основные авторы статей - это представители академической науки. Это известные, именитые профессора в нашей стране, профессионалы своего дела", - добавил ректор МИИ.

Как отметили в ДУМ РФ, с издания серии "Ислам в РФ" в отечественной историографии впервые была предпринята попытка всеобъемлющего и комплексного изложения истории развития ислама и его современного состояния. В словаре, в частности, приводится информация о развитии мусульманской государственности, исламских институтов, общественных и политических движений, исламского образования.

В числе вышедших томов - "Ислам на Нижегородчине", "Ислам в Москве", "Ислам в Санкт-Петербурге", "Ислам в Центрально-Европейской части России", "Ислам на Урале", "Ислам в Поволжье", "Ислам в Татарстане", "Ислам в Башкортостане", "Ислам в Крыму".