Власти Новгородской области приняли закон о запрете склонения к абортам

Проект был принят депутатами сразу в двух чтениях

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 декабря. /ТАСС/. Закон, запрещающий склонять женщин к искусственному прерыванию беременности, приняли в Новгородской области. Законопроект приняли депутаты областной думы сразу в двух чтениях на очередном заседании.

"Новгородская область стала одним из трех регионов в стране, которые участвуют в пилотном проекте по увеличению рождаемости, поэтому предлагается данный проект, который направлен на установление запрета склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Новгородской области путем уговоров, предложения и иных способов", - представила законопроект депутатам зампред правительства области Анна Тимофеева.

Проект был принят депутатами сразу в двух чтениях. Согласно документу, под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается "совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, иным способом". Кроме того, "склонением к искусственному прерыванию беременности не является информирование врачом беременной женщины, а также, лица, которому в соответствии с законодательством о защите врачебной тайны могут быть переданы сведения о состоянии здоровья беременной женщины <...> о наличии социальных показаний для искусственного прерывания беременности, наступившей в результате совершения преступления, предусмотренного статьей 131 Уголовного кодекса Российской Федерации".

Ответственность за нарушение настоящего областного закона влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей; должностных лиц - от 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей; юридических лиц - от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.

Ранее частные клиники Крыма и Липецкой области добровольно отказались от проведения абортов. Также депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали запрет абортов в частных клиниках региона. Кроме того, в Калининградской области ввели штрафы до 50 тыс. рублей за склонение женщин к абортам.