В Балашихе завершили реконструкцию стадиона "Труд"

В здании разместили залы для игровых видов спорта, тренажерный зал, раздевалки и душевые, тренерские, блок медицинских кабинетов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Реконструкция стадиона "Труд", в ходе которой обновили футбольное поле, легкоатлетический сектор, установили новое освещение и табло, завершена в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

"Завершена реконструкция стадиона "Труд" в подмосковной Балашихе. Работы велись в рамках нацпроекта "Демография". В ходе работ было обновлено футбольное поле, легкоатлетический сектор, установлены новые мачты освещения, игровое табло. На территории построен физкультурно - оздоровительный комплекс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в двухэтажном здании физкультурно - оздоровительного комплекса на площади более 4,8 тыс. кв. м разместились залы для игровых видов спорта, тренажерный зал, раздевалки и душевые, тренерские, блок медицинских кабинетов, вспомогательные и административные помещения. Кроме того, обустроена парковка и проезд, прилегающая территория благоустроена.

Стадион был открыт в 1928 году. На сегодняшний день в секциях футбола, бейсбола, волейбола и художественной гимнастики здесь занимаются более 2 тыс. детей.