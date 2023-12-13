Водителей в Москве предупредили о возможных заторах на дорогах из-за снегопада 14 декабря

Рекомендуется в течение дня использовать городской транспорт - МЦК, МЦД, метро

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Водителям рекомендуют не выезжать на дороги Москвы на личных автомобилях из-за снегопада 14 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента траснпорта.

"Завтра, 14 декабря, в городе ожидается сильный снегопад - рекомендуем использовать метро, МЦК, МЦД для поездок по городу. По прогнозам синоптиков, завтра ожидаются сильный ветер и снегопад, который будет идти до 15 декабря. Рекомендуем в течение дня использовать для передвижения по городу городской транспорт - МЦК, МЦД, метро. А наземный транспорт (автобусы, электробусы и такси) быстрее передвигается по выделенным полосам", - говорится в публикации.

Водителям в столице рекомендуют быть особенно аккуратными на съездах и подъемах с мостов и эстакад, а также просят не отвлекаться на телефон во время движения.

"За движением в городе круглосуточно следит ситуационный центр и 30 экипажей дорожного патруля ЦОДД", - заключили в департаменте транспорта.