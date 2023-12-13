Кадыров считает, что три жены - хорошо, а четыре - счастье

Глава Чеченской Республики также отметил, что при этом остается "глубоко верующим" человеком

ГРОЗНЫЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что три жены - это хорошо, а четыре - счастье. Об этом он сообщил в ходе прямой линии с жителями региона.

Кадырова спросили: "Вторая жена или спокойная жизнь?"

"Четыре. <...> Две жены это определение, что ты настоящий мужчина. Три - это хорошо. Четыре - это счастье. Так сказал наш пророк", - ответил глава Чечни.

Также в ходе линии он признался, что любит "эту жизнь и красивых женщин", при этом остается "глубоко верующим" человеком.