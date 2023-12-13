В Северной Осетии открыли классы имени погибших участников СВО

Память погибших героев почтили минутой молчания

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 декабря. /ТАСС/. Классы, которым присвоены имена погибших в ходе спецоперации военнослужащих, открыли в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по республике.

"В школе №40 имени Г. Н. Трошева торжественно открыли классы имени военнослужащих Владикавказского соединения Росгвардии - кавалеров ордена Мужества старшего сержанта Левана Элбакиева и сержанта Хсартага Сабанова, а также военнослужащего министерства обороны младшего сержанта Олега Ковальчука, которые погибли при выполнении служебно-боевых задач специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Росгвардейцы поделились воспоминаниями о погибших сослуживцах, рассказали школьникам о своей службе, важности любви к Отечеству и сохранения памяти о его защитниках. После этого были переданы доски памяти именным классам, в которых они будут размещены. Военный комиссар Роберт Бегизов также передал директору школы именное знамя, а также военно-патриотическую литературу.

Память погибших героев почтили минутой молчания.