Росздравнадзор разработал новые индикаторы риска для контроля оборота лекарств

В числе этих индикаторов - наличие в системе маркировки данных о списании лекарств без передачи на уничтожение

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Росздравнадзор разработал восемь новых индикаторов риска для контроля фармацевтического рынка в условиях моратория на проверки. При этом три действующих индикатора работают с высокой точностью, рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова на расширенном заседании коллегии Минздрава РФ по вопросу "Состояние и перспективы лекарственного обеспечения граждан".

"Третий индикатор риска, который утвержден на сегодняшний день по контролю за оборотом лекарственных препаратов, сработал в этом году, и мы провели уже 99 внеплановых проверок. Во всех были выявлены нарушения. Хочется отметить, что на сегодняшний день уже разработано 8 новых индикаторов риска, все они согласованы с Министерством экономического развития, и на сегодняшний день этот приказ находится на подписи уже в Министерстве здравоохранения", - отметила Самойлова.

Она также добавила, что по трем новым индикаторам риска основанием для внеплановой проверки Росздравнадзора станут данные о лицензиатах и заявления, поступающие от них. Еще пять индикаторов основаны на данных государственной системы маркировки "Честный знак". При их срабатывании Росздравнадзор будет иметь право посетить участников оборота, в том числе медучреждения с внеплановой проверкой.

В числе этих индикаторов - наличие в системе маркировки данных о списании лекарств без передачи на уничтожение, данных о передаче лекарств на уничтожение без подтверждения фактического уничтожения в течение 6 месяцев или, если медицинская организация в течение 15 месяцев не передает данные в "Честный знак" о выводе лекарства из оборота.

Ранее вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что определение 190 индикаторов риска, по которым в соответствии с риск-ориентированным подходом будут проводиться проверки бизнеса, завершится до конца года.

О маркировке

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, БАДы, антисептики, медизделия, кресла-коляски, сладкие напитки. В настоящее время проводится эксперимент по маркировке икры.