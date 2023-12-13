Проектирование нового терминала аэропорта Перми начнется в 2024 году

Планируется расширить зоны внутренних и международных воздушных линий

ПЕРМЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Проектирование нового терминала пермского аэропорта Большое Савино начнется в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

"В 2024 году запланированы работы по проектированию нового терминала [аэропорта Большое Савино]. Планируется расширить зоны внутренних и международных воздушных линий", - сообщили в региональном Минтрансе.

Ранее власти Прикамья заявляли о готовности построить новый терминал аэропорта в Перми в случае роста пассажиропотока в существующем терминале. Такое соглашение было подписано осенью этого года между руководством региона и компанией "Новапорт холдинг". Строительство нового терминала пред полагает также модернизацию технической базы существующего аэропорта и обновление оборудования.

По данным правительства Пермского края, по итогам первого полугодия 2023 года только на внутренних субсидируемых рейсах пассажиропоток международного аэропорта Перми вырос в 3,3 раза по отношению к уровню 2022 года за аналогичный период. Количество межрегиональных авианаправлений, которые субсидировались из бюджета Прикамья, было увеличено с 15 до 17. На сегодняшний день субсидируемые перелеты совершаются из Перми в Самару, Казань, Минеральные Воды, Махачкалу, Тюмень, Сургут, Когалым, Нарьян-Мар, Владикавказ, Калининград, Мурманск, Челябинск, Волгоград, Новосибирск, Барнаул, Ярославль, Нижний Новгород. Кроме того, субсидиями поддерживается и одно международное направление - между Пермью и Минском. В министерстве транспорта Прикамья пояснили, что в текущем году объем средств, направленных на эти цели из бюджета региона, составил 324,2 млн рублей, в 2024 году объем субсидии составит 330,3 млн рублей.