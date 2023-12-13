Кадыров рассказал, что костюмы для него шьет старшая дочь

Глава Чечни также рассказал, что ему нравится красиво одеваться

ГРОЗНЫЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что костюмы ему, в основном, шьет его старшая дочь Айшат, а идеи для костюмов они иногда разрабатывают вместе.

"Давно не был в магазинах. Мне, в основном, шьет костюмы моя старшая дочь. Идеи костюмов иногда мы разрабатываем совместно с ней", - сказал Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона.

Глава региона рассказал, что ему нравится красиво одеваться, и добавил, что "дает советы как лучше шить для него".

Айшат Кадырова с 2021 года занимала должность министра культуры Чечни. В октябре 2023 года ее кандидатуру представили на пост заместителя председателя правительства региона. Глава Чечни поддержал назначение. Айшат Кадырова руководит модным домом Firdaws.