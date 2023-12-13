Полицейские сообщили, что Трепова перед задержанием пряталась у Касинцева в шкафу

Прокурор Надежда Тихонова заявила, что это было при первой проверке квартиры Дмитрия Касинцева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта в петербургском кафе, где при взрыве погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), перед задержанием в квартире своего знакомого Дмитрия Касинцева пряталась в шкафу. Об этом стало известно из показаний участвовавшего в задержании старшего уполномоченного полиции Романюка, которые огласила на процессе в среду прокурор Надежда Тихонова.

"Мне известно от коллег, что до обнаружения Треповой <...> эту квартиру проверяли другие оперативные сотрудники. При первой проверке Касинцев ввел в заблуждение проверявших, сообщив, что находится в квартире один. Тогда он не вызвал подозрения, и в его квартиру никто не заходил. Впоследствии выяснилось, что в этот момент Трепова пряталась в шкафу в квартире Касинцева", - зачитала протокол гособвинитель.

Романюк на допросе пояснил, что Трепову обнаружили в квартире Касинцева в доме №8, литера А по улице Федора Абрамова. С утра 3 апреля дом был оцеплен, так как по камерам видеонаблюдения удалось установить, что Трепова ночью прибыла к его 5-й парадной, где вышла из лифта на 21-м этаже. Сотрудники полиции и ФСБ в поисках девушки обходили все квартиры и беседовали с жителями. Уже после того как квартиру Касинцева проверили другие оперативники, в холле 1-го этажа с ним столкнулся коллега Романюка Игорь Литвинов (Касинцев при этом шел в сторону выхода) и решил опросить, так как сам его до этого не видел. На простые прямые вопросы Касинцев отвечал "витиевато" и уклончиво, поэтому Литвинов проверил его жилище повторно и нашел там девушку, оказавшуюся Треповой. Задержанная на месте призналась в том, что именно она принесла в кафе статуэтку, которая взорвалась.

По словам Романюка, Касинцев не собирался сообщать о нахождении в его квартире предполагаемой террористки - напротив, на прямой вопрос Литвинова, есть ли у него в квартире кто-либо, мужчина ответил, что находится там один. Такой же ответ он дал оперативникам, которые пришли к нему с проверкой первыми, - сотруднику ФСБ Андрею Севастьянову и полицейскому Григорию Оборенко. Они также выступили на сегодняшнем заседании. По свидетельствам обоих, в разговоре с ними Касинцев обмолвился, что в квартире напротив жила престарелая пара и теперь помещение, вероятно, сдают в наем, тем самым "переключил" их внимание на другую квартиру. Также Касинцев пообещал в случае необходимости помогать следствию, чем дополнительно отвел от себя подозрения.

О процессе

Второй Западный окружной военный суд с 15 ноября рассматривает уголовное дело Дарьи Треповой и ее предполагаемого сообщника Дмитрия Касинцева на выездном заседании в Санкт-Петербурге.

13 декабря в суде лично опросили пятерых свидетелей и зачитали показания еще 10 неявившихся, а также огласили результаты судмедэкспертизы о состоянии здоровья 18 человек из пострадавших при взрыве в кафе на Университетской набережной. Двое свидетелей - подруга Треповой Юлия Жабрева, бывшая у нее в гостях в ночь на 2 апреля, когда был совершен теракт, а также священник из подмосковного Красногорска Федор Пономарев, с которым Трепова беседовала 30 марта, - рассказали о планах девушки "уехать в другую страну". Подруге Трепова раскрыла и город, в который собиралась перебраться - это, по словам свидетельницы, был Киев, где она рассчитывала заняться журналистикой.