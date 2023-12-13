Источник: ГД в январе обсудит ужесточение ответственности за утечки персональных данных

Согласно соответствующим поправкам к КоАП РФ, штрафы для должностных лиц могут составить до 2 млн рублей, для юридических - до 15 млн рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пакет законопроектов об ужесточении ответственности за утечки персональных данных включен в программу работы Госдумы на январь. Такое решение было принято на заседании Совета Думы, сообщил журналистам источник в аппарате палаты.

"Совет Думы принял к рассмотрению и включил в программу работы на январь совместные инициативы депутатов и сенаторов об усилении ответственности за утечку персональных данных", - отметил собеседник агентства.

Речь идет о проектах поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях и Уголовному кодексу РФ. Инициативы были внесены на рассмотрение Думы группой сенаторов и депутатов-единороссов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Согласно поправкам к КоАП РФ, штрафы для должностных лиц могут составить до 2 млн рублей, для юридических - до 15 млн рублей. При этом повторная утечка персональных данных повлечет оборотные штрафы в размере до 3% выручки за календарный год, но не более 500 млн рублей.

Поправки к УК РФ вводят уголовную ответственность за использование, передачу, сбор и хранение персональных данных, полученных незаконным путем, а также за создание информационных ресурсов, распространяющих такие данные. В частности, согласно документу, передача персональных данных за рубеж для продажи повлечет до восьми лет лишения свободы.