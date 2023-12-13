КПП "Рафах" на границе Газы с Египтом пересекли еще 28 россиян и членов их семей

В МЧС сообщили, что российские спасатели, психологи и врачи Минздрава окажут им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Еще 28 россиян и членов их семей пересекли КПП "Рафах". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Сегодня пункт пропуска КПП "Рафах" пересекли еще 28 граждан РФ и членов их семей. На месте работы оперативного штаба МЧС России в Каире российские спасатели, психологи и врачи Минздрава РФ окажут им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что обеспечат людей питанием, водой и оформят необходимые документы.

По данным МЧС, всего с начала гуманитарной операции из зоны конфликта удалось эвакуировать более 1 тыс. человек.