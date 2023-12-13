СМИ: к предстоящей прямой линии Путина поступило более 2 млн обращений от россиян

Президент подведет итоги года 14 декабря

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Свыше 2 млн обращений граждан в формате звонков и сообщений уже принял кол-центр Народного фронта в преддверии готовящейся совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Телеканал "Россия-1" привел статистику на текущий момент: россияне позвонили в кол-центр почти 1,3 млн раз, СМС и ММС-сообщений суммарно поступило более 500 тыс. Через мобильное приложение "Москва - Путину" было отправлено свыше 40 тыс. писем, а через одноименный сайт россияне прислали порядка 130 тыс. обращений. Кроме того, кол-центр принял 90 тыс. заявок от граждан в социальных сетях.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент подведет итоги года 14 декабря. Совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии также применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

Прямая линия с президентом в последний раз проходила в 2021 году, а всего суммарно - 18 раз (как отдельный формат). С 2001 года Путин 15 раз общался с россиянами в эфире в качестве президента и 4 - в качестве премьер-министра.