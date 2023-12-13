Илон Маск планирует открыть университет в Техасе

Сначала планируется открытие школы с уклоном в естественные науки, технологии, инженерию и математику. Затем будет "создан университет, занимающийся образованием на самом высоком уровне"

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Илон Маск планирует открыть университет в городе Остин (штат Техас). Об этом сообщило агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказались соответствующие налоговые документы.

Отмечается, что сначала будет открыта школа с уклоном в естественные науки, технологии, инженерию и математику. Затем будет "создан университет, занимающийся образованием на самом высоком уровне". В нем будут работать "опытные преподаватели", а традиционная учебная программа будет сочетаться с "обучением на практике, в том числе симуляциями, тематическими исследованиями, проектной и лабораторной работой".

В Остине также базируется штаб-квартира основанной Маском корпорации Tesla.