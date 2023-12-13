В Ростовской области открыли четыре пункта обогрева в связи с аварией на электросетях

Они оборудованы в домах культуры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Четыре пункта обогрева заработали вечером в среду в Аксайском районе Ростовской области после аварии на электросетях. Об этом сообщается на официальной странице администрации Аксайского района в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в результате падения опоры повторно отключилась воздушная линия, питающая Аксай и район Александровки в Ростове-на-Дону. Без тепла остаются 75 многоквартирных домов, 4 детских сада, 3 школы и поликлиника. Ликвидировать последствия планируют до конца дня.

"Глава администрации Аксайского района Константин Доморовский провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В пункты обогрева можно прийти самостоятельно либо оставить заявку на подвоз автобусом. Заявку на доставку транспортом можно подать в ЕДДС по телефону 112, 88635055175", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пункты обогрева начали работать с 18:30 мск, они оборудованы в доме культуры "Молодежный" города Аксай, в Доме культуры станицы Ольгинской, в актовом зале школы в поселке Рассвет и в сельском клубе поселка Ковалевка.

По данным администрации, в школах и детских садах города Аксая занятия 14 декабря отменены.

В ночь на 11 декабря на Ростовскую область обрушился ледяной дождь, в регионе повреждены линии электропередачи, повалены деревья, выросло число ДТП. С начала стихии почти 600 человек обратились в травмпункты Ростовской области, без света в регионе находились свыше 100 тыс. жителей. По данным синоптиков, неблагоприятные метеоусловия сохранятся до конца недели.