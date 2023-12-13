В Кремль доставили главную праздничную ель страны

Специальный автопоезд ввез ее через Спасские ворота для последующей установки на Соборной площади

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Главную новогоднюю ель страны привезли в Московский Кремль из Щелковского городского округа Подмосковья. Специальный автопоезд ввез ее через Спасские ворота для последующей установки на Соборной площади.

Перед Спасскими воротами транспорт сделал остановку, водитель вышел из машины, передал сотруднику службы охраны Кремля специальную "подорожную грамоту" и доложил о прибытии груза. "Как видите, доставил елочку в целости и сохранности. Дорога была, конечно, трудной - снег, гололед, пробки", - рассказал журналистам водитель, одетый в костюм Деда Мороза. Ввезли елку на территорию Кремля ровно в 22:00 мск под бой курантов.

Главную новогоднюю ель России спилили в деревне Новопареево Щелковского городского округа Московской области 11 декабря. 84-летнее дерево было выбрано отборочной комиссией из нескольких десятков вариантов за высоту, правильную пирамидальную форму кроны, равномерный насыщенный окрас хвои и возможность легкого подъезда. Потом 25-метровую ель упаковали и уложили на автомобильную платформу для дальнейшей транспортировки в столицу.

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001-2005 годах из-за морозов, которые помешали спилить и перевезти дерево, его заменяли на искусственное. Перед наступлением 2006 и 2007 годов Кремль украшали ели, привезенные с родины Деда Мороза - из Великого Устюга. С 2007 года ели доставляют из Подмосковья. Так, в прошлом году главной новогодней елью России было 95-летнее дерево из Волоколамского городского округа высотой 27 м.