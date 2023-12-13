Тамбов проведет первые соревнования "Кибердром" по управлению БПЛА весной 2024 года

ТАСС, 13 декабря. Тамбовский государственный университет (ТГУ) имени Г. Р. Державина проведет весной 2024 года первые межрегиональные соревнования по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) "Кибердром. Старт", рассказал ТАСС проректор вуза по стратегическому партнерству и развитию предпринимательства Алексей Емельянов.
"Соревнований на дронах такого высокого уровня мы до этого не проводили. Благодаря соглашению с Федерацией гонок дронов Тамбовской области будет проведен широкий охват участников. Соревнования пройдут в очно-заочном формате по двум направлениям - "Кибердром. Начальная школа" и "Кибердром. Взлет", - рассказал Емельянов.
По его словам, ранее в Тамбовской области проводили лишь региональные соревнования по управлению дронами по одной-двум дисциплинам, а новые состязания получат межрегиональный статус и включат более четырех дисциплин, в том числе теоретическую и практическую части с фигурным управлением дронами, их ремонтом и гонками в сложных пространствах.
"За шесть лет повышение квалификации по программе "Оператор БПЛА" в ТГУ прошли почти 6 тыс. человек, они получили базовый уровень управления. Гонки дронов подразумевают высокое мастерство и владение техникой, это станет следующим этапом подготовки специалистов", - отметил Емельянов.