В Дагестане открыли первый цифровой МФЦ

Его посетители могут самостоятельно отсканировать или заверить документы, а также пользоваться порталом "Госуслуги"

МАХАЧКАЛА, 13 декабря. /ТАСС/. Первый в Дагестане цифровой МФЦ открылся в Махачкале. Его посетители смогут обучиться, а затем самостоятельно пользоваться порталом "Госуслуги", сообщили ТАСС в пресс-службе МФЦ региона.

"В Дагестане точно, и скорее всего, на Северном Кавказе, - это первый подобный цифровой МФЦ. Здесь посетители могут самостоятельно получать услуги на портале "Госуслуги", например, если человек не имеет дома компьютера. Они могут прийти сюда, зайти в личный кабинет, отсканировать или заверить какие-то документы", - сказал собеседник агентства.

По словам директора регионального МФЦ Магомедэмина Арсланалиева, данная площадка является "центром оперативного обучения цифровой грамотности населения". На площадке заработало три окна. С помощью консультантов заявители смогут получить 20 основных видов госуслуг через единый портал, оформить соцвыплаты и пройти обучение для дальнейшего самостоятельного получения услуг.

Как сообщили в региональном правительстве, в МФЦ Дагестана за 11 месяцев 2023 года оказано около 2,5 млн госуслуг. Особой популярностью пользуется кабинет выдачи паспорта гражданина РФ и водительских удостоверений.