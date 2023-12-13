Песков заявил, что на мероприятиях с участием Путина соблюдаются меры эпидбезопасности

Это не является препятствием для широкоформатного и личного общения главы государства с теми, с кем он считает необходимым, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Меры санитарно-эпидемиологической безопасности соблюдаются и не мешают полноформатным мероприятиям с участием президента РФ Владимира Путина, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, меры эпидемиологической безопасности будут применяться все те, которые необходимы [во время предстоящих мероприятий с участием президента]. Но мы видим, что это не является препятствием для широкоформатного и личного общения Путина с теми, с кем он считает необходимым", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия-24".