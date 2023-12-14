Первый экологический форум "Экосистема" пройдет на выставке "Россия" на ВДНХ

Участники обсудят востребованные "зеленые" профессии будущего, медиатренды экоповестки, прогрессивные решения в городской экологии и инновационные подходы к экологизации бизнеса

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Всероссийское экологическое общественное движение "Экосистема" проведет свой первый одноименный форум в четверг-пятницу на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Форум объединит более 400 представителей экологического сообщества из 70 регионов. Деловая программа форума объединит актуальные вопросы реализации экологической повестки и лучшие экопрактики в сфере бизнеса, общества и науки. Ключевым событием форума станет пленарная сессия "Экосистема будущего: смелость справиться с вызовами", в рамках которой эксперты и лидеры мнений обсудят значимые экологические тренды и природный потенциал России", - сообщает пресс-служба движения.

На форуме обсудят востребованные "зеленые" профессии будущего, медиатренды экоповестки, прогрессивные решения в городской экологии, инновационные подходы к экологизации бизнеса, подходы в области лесного управления, а также познакомятся с федеральными и региональными проектами.

Участниками станут представители органов государственной власти, крупного промышленного бизнеса, ведущих высших учебных заведений, некоммерческих организаций, а также российские экоамбассадоры и корпоративные волонтеры, участники проекта "Эконаставники", представители экологических "Добро.Центров", региональные представители и участники движения "Экосистема".

Общественное движение "Экосистема" создано по указу президента России в мае 2023 года. Движение ведет деятельность по 7 ключевым направлениям в 72 регионах страны и уже объединяет более 10 тысяч участников. Главная цель движения - формирование у населения эколого-патриотического мышления через любовь к Родине и ответственное отношение к природе.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.