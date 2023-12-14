В Дубае завершилась климатическая конференция ООН

В ходе COP28 стороны приняли документ о результатах первого Глобального подведения итогов, представляющий собой план высокого уровня, которым международное сообщество сможет руководствоваться для достижения климатических целей

ДУБАЙ, 14 декабря. /ТАСС/. В среду в Дубае завершилась Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) - на день позже запланированного срока, поскольку делегациям не удалось своевременно принять итоговый документ. Представители 198 сторон Конвенции до раннего утра обсуждали параметры соглашения и его основной пункт, который должен определить будущее ископаемого топлива.

Глобальный отказ от использования угля, нефти и газа стал одним из самых спорных вопросов, обсуждавшихся на конференции. Для достижения целей Парижского соглашения необходимо более интенсивное сокращение выбросов, поэтому большинство делегаций настаивали на жестких обязательствах - поэтапном отказе от ископаемого топлива и установлении пиковых значений для выбросов к 2025 году. Такой позиции придерживались как развитые государства, так и многие развивающиеся страны, которые исторически внесли наименьший вклад в объем выбросов парниковых газов, но больше других страдают от последствий изменения климата.

В то же время правительства некоторых стран, экономическое развитие которых зависит от использования ископаемых видов топлива, выступали за менее радикальный вариант поэтапного отказа от "неослабевающего" ископаемого топлива. Этот шаг позволил бы использовать грязные источники энергии при условии широкого применения технологий удаления выбросов. Главным сторонником такого компромиссного подхода к определению будущего использования ископаемого топлива были Объединенные Арабские Эмираты - один из крупнейших производителей нефти в мире. Страна, принимавшая климатическую конференцию ООН в 2023 году, рассчитывала убедить международное сообщество в том, что углеродная нейтральность возможна без полного отказа от ископаемого топлива. Для этого ОАЭ активно продвигали технологии улавливания и хранения углерода.

Ни одна из формулировок, предполагающих поэтапный отказ от ископаемого топлива, не устроила Саудовскую Аравию, а также несколько других стран ОПЕК и ОПЕК+. По сведениям источника ТАСС в саудовской делегации, на закрытых переговорах сторон Конвенции представители королевства пригрозили заблокировать документ при наличии положения об отказе от ископаемых видов топлива. Из-за полярных позиций сторон переговоры зашли в тупик, когда до окончания конференции оставалось несколько дней.

10 декабря министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан бен Ахмед аль-Джабер, назначенный председателем COP28, пригласил глав делегаций на встречу в формате меджлиса - представительного собрания, которое исторически созывается в странах исламского мира для коллегиального принятия решений. На этой встрече, по словам источника ТАСС, главы делегаций Саудовской Аравии, Ирака и некоторых других стран ОПЕК высказались категорически против включения пункта о поэтапном отказе от ископаемых видов топлива в итоговый документ COP28. Представитель Саудовской Аравии, в частности, раскритиковал оппонентов за попытки "политического воздействия на энергетику".

Позиция ОАЭ была более сдержанной, чем у их союзников по альянсу. Для властей принимающей стороны конференция изначально была имиджевым проектом, а не площадкой для продвижения своих коммерческих интересов, в том числе в энергетическом секторе. Главная задача председательства COP28 заключалась в том, чтобы достичь исторического соглашения, которое поддержали бы все стороны Конвенции.

Итоговый документ

Главным достижением COP28 стал документ о результатах первого Глобального подведения итогов (Global Stocktake, GST), который посвящен анализу прогресса по достижению целей Парижского соглашения. Этот документ представляет собой план высокого уровня, которым международное сообщество сможет руководствоваться для достижения климатических целей, в том числе удержания роста среднегодовой температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия. Теперь правительства должны будут интегрировать этот глобальный план в национальную политику, чтобы в 2025 году отчитаться перед ООН о результатах прогресса.

За время работы конференции было подготовлено несколько проектов итогового документа, который изначально задумывался как определяющий судьбу ископаемого топлива. Первые два проекта содержали положения о поэтапном отказе от ископаемого топлива. Третий проект предусматривал "сокращение как потребления, так и производства ископаемого топлива". В последнюю версию, которая была принята Конференцией сторон, вошли пункты, призывающие к "переходу от ископаемого топлива в энергетических системах справедливым, упорядоченным и равноправным образом, ускоряя действия в это критическое десятилетие, с тем, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году в соответствии с научными данными", а также "отказу от неэффективных субсидий на ископаемое топливо, которые не решают проблему энергетической бедности или не обеспечивают пути справедливого перехода в кратчайшие сроки".

Всего в документе упоминаются восемь климатических действий, которые Конференция сторон считает необходимыми для сокращения выбросов и удержания роста глобальной среднегодовой температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия. В частности, "утроение мощностей возобновляемой энергетики на глобальном уровне и удвоение глобальных среднегодовых темпов улучшения энергоэффективности к 2030 году" и "ускорение усилий для снижения выработки электроэнергии на основе угля без применения мер по сокращению выбросов".

Другие варианты климатических действий предусматривают "ускорение глобальных усилий в направлении энергетических систем с нулевым балансом выбросов парниковых газов при использовании безуглеродного и низкоуглеродного топлива задолго до или примерно к середине века", "ускорение сокращения выбросов от автотранспорта различными путями, в том числе посредством развития инфраструктуры и быстрого внедрения транспортных средств с нулевыми или низкими выбросами", а также "ускорение и существенное сокращение выбросов парниковых газов, помимо CO2, включая, в частности, метан, к 2030 году".

Председатель COP28 назвал итоговый документ саммита "историческим достижением". Многие страны, а также члены экспертного сообщества согласны с такой оценкой, поскольку необходимость ухода от базирующейся на ископаемом топливе экономической модели развития зафиксирована на климатических переговорах ООН впервые.

Прогнозы

Итоговый документ COP28 станет "началом конца" ископаемого топлива, уверен исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил. "Хотя мы не перевернули страницу эры ископаемого топлива в Дубае, этот результат станет началом конца. <...> Теперь всем правительствам и компаниям необходимо без промедления воплотить эти обещания в реальные экономические результаты", - сказал он, выступая на заключительном пленарном заседании.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС глава российской делегации и специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, документ получился компромиссным. С одной стороны, положение о переходе от ископаемого топлива учитывает интересы крупных игроков на рынке углеводородов, которые обеспечивают мировую энергетическую безопасность. Многие развитые страны, которые изначально выступали за постепенный отказ от ископаемого топлива, приветствовали документ, посчитав его отправной точкой для дальнейших глобальных климатических действий.

Саудовская Аравия, которая выступала против того, чтобы в документе хоть как-то упоминалось ископаемое топливо, также была удовлетворена решением. Глава саудовской делегации заявил, что перечисленные в документе варианты климатических действий позволят удержать повышение температуры в пределах, предусмотренных Парижским соглашением, но при этом соответствуют "особенностям каждой страны в контексте устойчивого развития".

Однако компромиссная формулировка, из которой не совсем ясно, в чем именно заключается "переход" от ископаемого, стала объектом критики многих развивающихся стран, страдающих от последствий глобального потепления. Они посчитали, что документ создает лазейку как для производителей и экспортеров углеводородов, так и для большинства развитых стран, обладающих энергоемкой промышленностью. В частности, представитель Самоа Анне Расмуссен, выступающий от имени Альянса малых островных государств, для которых глобальное потепление представляет экзистенциальную угрозу, заявил на пленарном заседании, что "необходимая коррекция курса не была обеспечена".

Другие результаты

Еще одним важным достижением COP28 стало создание Фонда для возмещения потерь и ущерба от изменения климата развивающимся государствам. Стороны Рамочной конвенции ООН об изменении климата одобрили соответствующее соглашение 30 ноября - в день открытия конференции. Решение учредить фонд было принято по итогам саммита COP27, который состоялся в прошлом году в египетском Шарм-эш-Шейхе. Представители развитых и развивающихся стран разрабатывали соглашение на протяжении всего 2023 года. Оно предусматривает запуск специального финансового механизма, который поможет уязвимым странам справиться с ущербом от засухи, наводнений и повышения уровня моря. За время работы конференции фонд привлек почти $800 млн.