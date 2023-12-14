На Камчатке из-за непогоды задержали вылеты четырех рейсов

Речь идет о самолетах в Палану, Оссору, Северо-Курильск и Магадан

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 декабря. Вылеты четырех рейсов из аэропорта Елизово на Камчатке задержаны по метеоусловиям, следует из информации на онлайн-табло аэропорта.

Задержаны вылеты самолетов в Палану, Оссору, Северо-Курильск и Магадан.

Циклон подошел к берегам Камчатки в ночь на 11 декабря. В столице края были отменены занятия в школах, ливневки не справлялись с количеством талых вод, что затрудняло автомобильное движение. Порывы ветра достигали 25 м/с. Сейчас непогода сместилась на север полуострова. Там объявлено штормовое предупреждение в акваториях Берингова и Охотского морей из-за волнения до 10 м.