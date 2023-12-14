В России могут разрешить поступать в военные вузы абитуриентам с инвалидностью после СВО

Реализация такой инициативы станет "подспорьем для участников специальной военной операции, получивших инвалидность, но желающих продолжить военную службу", отметил председатель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Председатель думской фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов направил письмо на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу с предложением рассмотреть возможность создания условий для поступления в военные высшие учебные заведения молодых военнослужащих младше 35 лет, получивших инвалидность в ходе специальной военной операции (СВО). Документ есть в распоряжении ТАСС.

В своем письме Миронов отмечает, что многие молодые военнослужащие, принимавшие участие в СВО и получившие ранения, которые препятствуют продолжению несения службы, имеют большое желание связать свою жизнь с армией, поступить в высшие военные учебные заведения и стать офицерами. Однако, подчеркивает он, установленные военно-врачебной комиссией ограничения годности по здоровью могут стать существенными препятствиями для поступления в военные вузы.

Сейчас в соответствии с действующими нормативами при поступлении в военные вузы абитуриент должен пройти медицинское освидетельствование в целях определения годности к военной службе и поступлению в военный университет. При наличии заболевания, увечья, по которому расписанием болезней предусматривается негодность к военной службе, а также в случае признания их негодными к обучению граждане признаются негодными к поступлению в военный университет.

"На основании изложенного прошу вас рассмотреть возможность изучения и проработки указанной инициативы, предусматривающей создание условий для поступления в военные высшие учебные заведения молодых военнослужащих (не достигших возраста 35 лет), получивших инвалидность в ходе специальной военной операции, но способных и мотивированных к дальнейшему прохождению военной службы на благо Российской Федерации", - написал Миронов в письме.

Глава СРЗП уверен, что реализация такой инициативы "послужит отличным подспорьем для участников специальной военной операции, получивших инвалидность, но желающих продолжить военную службу, принося пользу России".