Якутский университет договорился о сотрудничестве с вузом Киргизии

СВФУ и КНУ планируют взаимодействие в научно-образовательной сфере и организации академического обмена между студентами, преподавателями, научными сотрудниками

ЯКУТСК, 14 декабря. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ, Якутия) договорился о сотрудничестве с Киргизским национальным университетом (КНУ). Соответствующее соглашение подписано между вузами во время международной научно-практической конференции в Бишкеке, сообщили ТАСС в пресс-службе СВФУ.

"Подписание соглашения между СВФУ и КНУ - это прямой ответ на те задачи, которые ставят главы государств. Мы планируем с вузом взаимодействие в научно-образовательной деятельности, организации академического обмена среди студентов, преподавателей, научных сотрудников", - привели в вузе слова проректора по международному сотрудничеству СВФУ Нюргуна Максимова.

В пресс-службе добавили, что подписанное соглашение может стать хорошей основой для реализации перспективных двусторонних проектов.

Международная конференция "Роль лидеров в формировании наций и развитии общества и культуры в XX-XXI веках" посвящена памяти общественно-политического и государственного деятеля Максима Аммосова (1897-1939). Конференция проходит 11-14 декабря. На мероприятии состоялись показ фильма об Аммосове и открытие выставки о нем, сотрудники СВФУ провели лекции.

Первое соглашение СВФУ с киргизскими вузами, в частности с Киргизским государственным университетом имени Ишеналы Арабаева, было подписано 10 лет назад. Итогом этого взаимодействия в 2014 году стал перевод киргизского эпоса "Манас" на якутский язык, а якутского эпоса олонхо "Ньургун Боотур Стремительный" - на киргизский.