В Приамурье запустили движение по новому мосту через реку Зею

Его ввели в эксплуатацию на год раньше запланированного срока

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Движение по новому мосту через реку Зея запустили в Благовещенске в Амурской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Василий Орлов.

"Друзья, сегодня запустили движение по новому Зейскому мосту. Получили документы, Ростехнадзор выдал заключение соответствия", - написал Орлов. Он отметил, что мост введен в эксплуатацию на год раньше запланированного срока.

Новый автомобильный мост через Зею строился примерно в 1 км от существующего, который находится в аварийном состоянии. Деньги на его строительство, которое началось в 2020 году, выделены из федерального бюджета.

Новый Зейский мост - один из крупнейших инфраструктурных проектов в Амурской области за последние десятилетия. Его общая протяженность - более 10 км, из них мостовая часть - около 2 км. Пропускная способность моста составит до 14 тыс. машин в сутки. Движение по новому мосту осуществляется для легкового, пассажирского и грузового транспорта с массой до 3,5 тонны. Движение по старому мосту через Зею останется без изменений.