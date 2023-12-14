Переправу в пункте пропуска "Покровка" на границе с КНР планируют сделать круглогодичной

Изменения намерены ввести в 2024 году

ХАБАРОВСК, 14 декабря. /ТАСС/. Переправу на грузо-пассажирском пункте пропуска "Покровка" на реке Уссури в Хабаровском крае на границе с Китаем сделают круглогодичной в 2024 году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Рассматривается вариант сделать понтонную переправу круглогодичной в следующем сезоне", - говорится в сообщении. Летом движение автотранспорта через пункт пропуска на пограничном переходе "Покровка - Жаохэ" осуществляется с использованием речных паромов. Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Георгий Мазунин сообщал ТАСС, что такая модернизация необходима в связи с потенциальным расширением поставок из Китая различных категорий товаров народного потребления, в том числе с ввозом в РФ легковых автомобилей китайского производства.

Переход "Покровка - Жаохэ", как отмечается, раньше не имел большой популярности, особенно в части перевозки грузов. Но в последнее время многие международные транспортные направления начали выходить на допандемийные объемы, к тому же бизнес страны взял курс на Восток. Так, в этом году через границу в обе стороны перевезено почти 13 тыс. тонн грузов.

Зимой сообщение между пунктами пропуска "Покровка" и "Жаохэ" налаживают с помощью наплавного моста. Работы по его организации в этом сезоне ведутся с начала декабря. Длина составит 460 м. Для его строительства, установки и эксплуатации в зимний навигационный период заключено агентское соглашение с китайской стороной. "Переправа состоит из 21 понтона: 11 - с российской стороны и 10 - с китайской. Были возведены двухрусловые якоря в районе грузопассажирского причала "Покровка". Заведены швартовые тросы для закрепления моста, чтобы не допустить смещения по оси", - рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

В этом году было достаточно тепло и река долго не замерзала, натяжению понтонов мешали проталины. Для прохождения большегрузного транспорта необходимо, чтобы конструкция прочно вмерзла. Сейчас установились низкие минусовые температуры. Тестовый проезд грузового автомобиля весом 40 тонн запланирован на 15 декабря.

Работу перехода на пассажирском направлении возобновили после трехлетнего перерыва из-за пандемии в этом году. С июня по ноябрь было перевезено около 6 тыс. пассажиров.