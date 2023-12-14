В двух районах Хабаровского края открыли ледовые переправы

ХАБАРОВСК, 14 декабря. /ТАСС/. Ледовые переправы начали функционировать в Верхнебуреинском и Аяно-Майском районах в Хабаровском крае, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В Верхнебуреинском районе начала функционировать ледовая переправа на реке Бурея. Она оборудована на 72-м километре автодороги, соединяющей поселки Чегдомын и Шахтинский. Ее грузоподъемность - 16 тонн", - говорится в сообщении.

Переправу открыли также в Аяно-Майском районе. Ее оборудовали возле села Нелькан на реке Мая. В северных районах лед на реках уже становится крепким, тогда как на юге и на побережье Татарского пролива обстановка отличается. Перепады температуры не позволяют льду промерзнуть на достаточную толщину, его структура неравномерна.

Ежегодно в Хабаровском крае обслуживающими организациями готовится около 40 зимних дорог через реки. Инспекторы ГИМС обращают внимание жителей региона, что выезжать на водоемы можно только в местах специально оборудованных переправ, где организован постоянный контроль над состоянием ледового покрова, установлены дорожные знаки и определена допустимая грузоподъемность для транспорта. Также обслуживающей организацией на месте создается спасательный пост. Передвигаться в других местах опасно для жизни.