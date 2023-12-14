Исследование показало снижение интереса россиян к покупке недвижимости в Турции в 2,5 раза

Этому способствовали, в частности, произошедшее в феврале в республике землетрясение и введенные осенью законодательные ограничения, говорится в материалах компании Tranio

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Интерес жителей России к покупке недвижимости в Турции осенью 2023 года на фоне законодательных ограничений и роста цен снизился в 2-2,5 раза в сравнении с значениями аналогичного периода прошлого года. Тренд может продолжиться в 2024 году, говорится в исследовании компании Tranio (международный брокер недвижимости), которое есть в распоряжении ТАСС.

"На фоне более жесткого регулирования и роста цен на жилье в Турции этой осенью число сделок у россиян сократилось примерно в 2-2,5 раза по отношению к пиковым показателям прошлой осени", - говорится в материалах.

Отмечается, что снижению активности российских покупателей в Турции в этом году способствовало множество факторов, начиная с разрушительного землетрясения в феврале и заканчивая законодательными ограничениями, введенными этой осенью. Так, в октябре 2023 года была повышена минимальная сумма, необходимая для получения вида на жительство при покупке недвижимости - с $50 тыс. до $200 тыс., а также введены новые условия по сдаче жилья в краткосрочную аренду.

Еще одним поводом для снижения спроса может стать будущее повышение лимита по программе "золотого паспорта" Турции (предоставление гражданства в обмен на инвестиции), прогнозируют аналитики.

"В начале декабря государственное СМИ Турции объявило о том, что с января 2024 года претенденты на гражданство должны будут инвестировать в экономику страны свыше $600 тыс., тогда как действующий лимит составляет $400 тыс. Покупка недвижимости - одна из главных схем получения турецкого "золотого паспорта", востребованная среди инвесторов из России, Ирана и других стран. После повышения порога часть клиентов, вероятно, может переориентироваться на схожие программы других стран, но в декабре мы видим всплеск заявок от инвесторов, которые хотят получить гражданство Турции до повышения лимита", - пояснили ТАСС в Tranio.