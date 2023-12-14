Телеведущая Fox News сравнила Зеленского с финансовым мошенником

По словам Лоры Ингрэм, если президенту Украины дадут деньги, то можно "потерять все свои инвестиции"

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Телеведущая Fox News Лора Ингрэм сравнила президента Украины Владимира Зеленского с финансовым мошенником.

"Этот президент военного времени больше всего похож на Берни Мэдоффа", - сказала в среду Ингрэм, сравнив Зеленского с создателем крупнейшей финансовой пирамиды, который был приговорен к 150 годам заключения за свою аферу. По ее словам, если украинскому лидеру дадут деньги, то можно "потерять все свои инвестиции".

"Что можно сказать про визит иностранного лидера, приехавшего сюда требовать еще больше денег после того, как он не смог добиться никакого результата, ради которого изначально и выделялись эти средства", - отметила телеведущая, добавив, что подход Киева напоминает подход финансовых мошенников.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил 13 декабря, что поездка Зеленского в Вашингтон получилась пустой, ему не удалось убедить американские власти в том, что Украина важнее безопасности США. Ранее сообщалось, что во вторник президент Украины посетил Конгресс для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, а также провел переговоры с президентом США Джо Байденом.