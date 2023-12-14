В Бурятии приняли закон о компенсации услуг нотариусов для участников СВО

УЛАН-УДЭ, 14 декабря. /ТАСС/. Закон, призванный расширить перечень услуг для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, приняли в Бурятии. Нотариусы будут оказывать им услуги бесплатно, компенсироваться стоимость будет из бюджета республики, парламентарии одобрили законопроект единогласно, передает корреспондент ТАСС.

"В связи с включением с 1 января 2024 нотариусов в госсистему предоставления бесплатной юридической помощи их расходы будут компенсироваться за счет средств республиканской казны. По предварительным расчетам, потребуется 842 тыс. рублей", - пояснили в пресс-службе народного Хурала Бурятии.

С нового года нотариусы будут бесплатно удостоверять доверенности адвокатам, которые представляют интересы участников СВО в судах, государственных и муниципальных органах и организациях. Обязательное условие - законные представители тех, кто находится в зоне СВО, и их родных должны быть зарегистрированы в государственной системе бесплатной юридической помощи.

В Бурятии участникам СВО и членам их семей оказывается помощь. Это право на единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий для участников специальной военной операции, являющихся сиротами или оставшимися без попечения родителей. Также это освобождение от уплаты транспортного налога на два года, освобождение от уплаты аренды республиканского имущества в Бурятии, в том числе земельных участков в период прохождения службы и в течение 90 дней после ее окончания. Дети участников СВО получают путевки в лагеря отдыха, имеют право на квоты для обучения в вузах, внеочередное зачисление в детские сады и школы. Для жен участников СВО на один час сокращена продолжительность рабочего дня.