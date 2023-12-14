В Минэнерго сообщили, что более 140 тыс. абонентов в регионах остаются без энергоснабжения

Аварийно-восстановительные работы продолжаются

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные работы продолжаются в некоторых российских регионах, еще свыше 140 тыс. потребителей остаются без энергоснабжения из-за непогоды. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Однако в некоторых регионах работы продолжаются. "По данным на 06:00 [мск] без энергоснабжения остаются потребители: в Ростовской области - 10,5 тыс. человек, ЛНР - 76,8 тыс. человек, ДНР - 49,9 тыс. человек, Псковской области - 4,9 тыс. человек", - подчеркивается в сообщении.

Министерство отметило, что энергетики завершили первоочередные работы по восстановлению электроснабжения потребителей в Дагестане, нарушенного из-за непогоды.