На крайнем севере Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за метели

По прогнозу синоптиков, 15 декабря ожидается штормовой ветер 18-23 м/с и метель

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Спасатели объявили на 15 декабря экстренное предупреждение на крайнем севере Сахалина из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрацию муниципального образования (Охинский район, территориально занимающий крайний север Сахалина - прим. ТАСС) и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - рассказали в управлении.

По прогнозу синоптиков, 15 декабря в Охинском районе ожидается штормовой ветер 18-23 м/с, метель.