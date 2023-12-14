В микрорайоне Южно-Сахалинска восстановили водоснабжение после аварии

Без воды ранее остались несколько тысяч жителей жилищного комплекса "Аралия"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Ремонтные бригады восстановили водоснабжение в районе жилищного комплекса "Аралия" в Южно-Сахалинске, нарушенное в результате аварии на сетях, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Подача воды в жилые дома возобновлена", - рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на сетях без воды остались жители района, в котором располагается новый жилищный комплекс "Аралия". В нем проживают несколько тысяч человек. С утра туда был организован подвоз питьевой воды.