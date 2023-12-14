В Приморье из-за роста ОРВИ закрыли 70 групп в детсадах и 62 класса в школах

На 49-й неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом зарегистрирована выше уровня эпидемического порога на 71,7%

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря. /ТАСС/. Работа 62 классов в средних школах и 70 групп в детских садах Приморья приостановлена из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Терентьева.

"На 49-й неделе 2023 года заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье регистрируется выше уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 71,7%. Зарегистрировано 202 случая гриппа. Частично приостановлен образовательный процесс в 70 группах 61 дошкольного образовательного учреждения и в 62 классах 39 школ края", - сообщила специалист.

В связи с ростом количества заболевших ОРВИ планируется вводить дополнительные меры предупреждения распространения вирусов в медицинских организациях, в том числе масочный режим. Накануне ведомство рекомендовало жителям использовать медицинские маски в общественных местах для защиты от микоплазменной пневмонии.

На предыдущей неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье регистрировалась выше уровня эпидемического порога на 59,7%. Тогда частично была приостановлена деятельность 16 групп в 15 детских садах и 20 классов в 11 школах.