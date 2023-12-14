На федеральной трассе в Югре сняли ограничения скорости движения

В регионе улучшились погодные условия

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 декабря. /ТАСС/. Ограничения скорости движения сняты на федеральной автодороге "Югра" в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили ТАСС в Управлении ГИБДД по Югре.

"Все ограничения на трассах региона сняты в связи с улучшением погодных условий", - сказал собеседник агентства.

Из-за снегопада и метели 13 декабря ограничили максимальную скорость движения в 70 км/ч на автомобильной дороге "Югра" с 11-го по 141-й км и на трассе между городами Советский и Нягань с 107-го по 135-й км.