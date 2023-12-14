Она занимается перевозкой грузовиков с товарами первой необходимости

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за тумана, сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в Telegram-канале.

"В 08:45 работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями. Туман", - говорится в сообщении.

Переправа занимается в основном перевозкой грузовиков с товарами первой необходимости между Крымом и Краснодарским краем. Сейчас в ее распоряжении шесть паромов, в том числе два железнодорожных.