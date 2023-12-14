На Алтае восстановили электроснабжение села, где вышла из строя малая ГЭС

По словам пресс-секретаря главы республики Михаила Максимова, "социально значимые объекты и дома жителей подключены"

ТАСС, 14 декабря. Электроснабжение в селе Балыкча полностью восстановлено после нарушения работы малой гидроэлектростанции. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов.

"Электроснабжение в селе Балыкча полностью восстановлено. Социально значимые объекты и дома жителей подключены. На малой ГЭС проводятся текущие ремонтные работы", - сообщил он.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов, в 2024 году запланирован ремонт малой ГЭС. Финансирование запланировано в размере 20 млн рублей. До этого момента на объекте будут осуществляться текущие ремонтные работы по восстановлению электроснабжения от станции.

Балыкча - село в Улаганском районе Республики Алтай, расположено на реке Чулышман в 8-10 километрах от Телецкого озера. Расстояние до районного центра Улаган - около 120 километров.